Суд оштрафовал телеканал ТНТ Music на 1 млн руб за пропаганду ЛГБТ

Фото: depositphotos/mady70

Таганский суд столицы оштрафовал учредителя телеканала ТНТ Music на один миллион рублей из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Там уточнили, что судья рассмотрел протокол по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол") в отношении ООО "Фонбет ТВ".

По информации Единого госреестра юрлиц, ООО "Фонбет ТВ" – учредитель телеканала ТНТ Music и двух радиостанций. Наказание по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ предусматривает штраф в размере до четырех миллионов рублей. Кроме того, по закону за такое деяние могут назначить административную приостановку деятельности.

Ранее суд Санкт-Петербурга обязал музыкальный телеканал Aiva выплатить 500 тысяч рублей за трансляцию клипа певца Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор выявил пропаганду ЛГБТ.

Телеканал признали виновным по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола".

ГД приняла закон о штрафах до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола