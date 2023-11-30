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30 ноября, 15:10

Общество

Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом суд удовлетворил исковые требования. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Минюст РФ направил в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности на территории России.

При этом Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества. По словам президента РФ, они также имеют право выигрывать в культурных конкурсах, выступать и занимать первые места. Однако при этом важно, чтобы среди победителей были не только представители ЛГБТ, подчеркнул он.

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