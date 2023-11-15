В Госдуме призвали РКН официально отделить радугу от ЛГБТ

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"Новые люди" призвали не ассоциировать радугу с ЛГБТ, приравнивание ее к нетрадиционным сексуальным отношениям является издевательством над здравым смыслом. С таким обращением вице-спикер Госдумы от партии Владислав Даванков обратился в Роскомнадзор, пишет РИА Новости.

Он попросил ведомство опубликовать на своем сайте официальное сообщение о том, что использование этого знака не является административным или уголовным нарушением. Парламентарий напрямую обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову.

В своем запросе Даванков указал, что со вступлением в силу закона, запрещающего использовать СМИ для популяризации ЛГБТ, люди стали бояться использовать изображения радуги. Глава партии уточнил, что в критериях закона нет положений, которые бы указывали на возможность привлечения к ответственности за использование изображения радуги как символа ЛГБТ-сообщества.

Даванков подчеркнул, что радуга является символом детства. Она часто упоминалась в произведениях писателей и поэтов России.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн напомнил, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды никаким образом не запрещает радугу. Однако он уточнил, что речь идет о радуге в семицветном варианте.

В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ