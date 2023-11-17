17 ноября, 15:14Общество
Минюст попросил суд признать движение ЛГБТ экстремистским и запретить его в РФ
Фото: 123RF/vladj55
Минюст РФ направил в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Из заявления следует, что заседание по делу состоится 30 ноября в зале Верховного суда России.
Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил не соотносить радугу с ЛГБТ. Соответствующий запрос он направил в Роскомнадзор.
По мнению парламентария, ассоциация природного явления с нетрадиционными сексуальными отношениями является издевательством над здравым смыслом. Необходимость отделения двух понятий он аргументировал страхом некоторых людей использовать символы с радугой.
В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ
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