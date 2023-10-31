Телеканалу ТНТ Music грозит до 16 млн руб штрафа за пропаганду ЛГБТ-отношений

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Компании-учредителю телеканала ТНТ Music грозит штраф на сумму до 16 миллионов рублей по делу о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, сообщает ТАСС.

Четыре соответствующих административных протокола поступили в Таганский суд Москвы. Дату заседания по этим делам пока не назначили.

За каждое правонарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до четырех миллионов рублей. Также закон предусматривает административную приостановку деятельности.

Ранее Роскомнадзор составил третий протокол в отношении российского онлайн-кинотеатра "Иви". Площадку обвинили в отсутствии возрастной маркировки на фильмах, в которых демонстрируются нетрадиционные отношения.

Компании может грозить штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на 90 дней.

До этого суд в Санкт-Петербурге обязал "Национальную спутниковую компанию" выплатить штраф в размере одного миллиона рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценами на портале сервиса "Триколор кино и ТВ онлайн". Подчеркивалось, что фильм был снят с публикации.



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