На "Иви" составили третий протокол из-за отсутствия маркировки на фильмах с ЛГБТ

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Роскомнадзор составил в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" третий по счету протокол из-за отсутствия возрастной маркировки на фильмах, в которых демонстрируются нетрадиционные отношения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкийский суд Москвы.

"В суд поступил протокол в отношении ООО "Иви.ру" по статье "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", – отметили в суде.

В рамках наказания по этой статье компании может грозить штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на 90 дней.

Первый раз кинотеатр "Иви" оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним в середине июля. На тот момент неверная маркировка с возрастным ограничением стояла на фильме "Идеальный незнакомец".

При этом после произошедшего представители платформы заверили в проведении работ по ограничению доступа несовершеннолетним к фильмам и сериалам с содержанием сцен 18+.

Второй протокол по той же статье в отношении онлайн-площадки был составлен 17 июля. Не уточнялось, какой именно фильм был неверно промаркирован.



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