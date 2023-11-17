Путин заявил, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества

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Представители ЛГБТ тоже являются частью общества, заявил Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт Петербурге. По словам президента РФ, они также имеют право выигрывать в культурных конкурсах.

"Да, действительно, мы видим на разных конкурсах в западных странах: для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов – много всяких названий", – отметил он.

Глава государства согласился, что у них есть право выступать и занимать первые места. Однако при этом важно, чтобы среди победителей были не только представители ЛГБТ, подчеркнул Путин.

Равноправие должно быть везде, в том числе в конкурсах в сфере культуры, резюмировал он.

Ранее российский лидер отметил, что на Западе есть много сторонников традиционных ценностей. Однако, по его словам, они просто не демонстрируют всем свою позицию и ведут себя спокойнее, чем противники.

По мнению Путина, люди, которые предполагают, что традиционные ценности "умерли", ведут себя агрессивно, особенно в Евросоюзе и Соединенных Штатах.



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