Суд Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на 500 тыс рублей за пропаганду ЛГБТ

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Петербургский суд обязал музыкальный телеканал Aiva выплатить 500 тысяч рублей за трансляцию клипа певца Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор выявил пропаганду ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское движение). Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов города.

Телеканал признали виновным по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Согласно протоколу, днем 29 августа и ночью 25 сентября компания допустила показ музыкального клипа на песню "Так красиво" Сергея Лазарева.

В ролике показываются "взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга)", которые принадлежат двум разным людям одного пола, следует из текста.

Суд заявил, что эти фрагменты воспринимаются как "тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения". Это создает установку для аудитории о приемлемости ЛГБТ и их равноценности союзу мужчины и женщины, считает орган государственной власти.

Днем ранее Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ. Он запретил его деятельность на территории страны. Решение суда вступило в силу незамедлительно.

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