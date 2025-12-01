Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 11:40

Транспорт

Машины двое суток стояли в 80-километровом заторе на трассе в Иркутской области и Бурятии

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

Затор в 80 километров парализовал движение на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на территории Иркутской области и Бурятии. Автомобили двое суток стояли из-за сильного снегопада, ветра и морозов до минус 30 градусов, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал".

Уточняется, что затор образовался на участке от 100-го до 184-го километра – от поселка Култук до Выдрина. Помимо сложных метеоусловий, ситуацию усугубляли нарушения ПДД водителями большегрузов, которые выезжали на встречную полосу и блокировали проезд спецтехники.

Дорожные службы задействовали 6 комбинированных дорожных машин и 2 автогрейдера. На местах дежурили экипажи Госавтоинспекции.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся до 2 декабря. Водителям рекомендуют без крайней необходимости не выезжать на трассу, строго соблюдать дистанцию и ПДД.

В соцсетях автомобилисты публиковали фото и видео с места событий, описывая ситуацию как "снежную кашу", а темп движения – как "черепаший". Многие отмечали, что организовался "мегазатор".

"Сейчас нахожусь между Байкальском и Выдрино. Идет снег. Потихоньку движение начинается", – рассказал один из застрявших водителей, который стоял в заторе с полуночи 30 ноября.

Телеграм-канал SHOT, передавая слова очевидцев, сообщал, что у людей заканчивалась еда и вода, а в машинах на исходе было топливо. В числе застрявших также находились семьи с детьми.

В ГУ МЧС по Бурятии отмечали, что на трассе спасателями были открыты три пункта обогрева и питания: около села Выдрино – 183-й километр, поселка Клюевка – 260-й километр, города Бабушкина – 282-й километр.

Как в 11:00 1 декабря уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем канале MAX, движение на федеральной трассе было восстановлено в обе стороны.

Ранее сообщалось, что во время общенациональных праздников в Китае на дорогах образовались многокилометровые заторы. Один из водителей, планировавший добраться до родного города за 9–12 часов, провел в пути 21 час. Мужчина был вынужден двигаться с постоянными остановками.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика