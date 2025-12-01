Машины двое суток стояли в 80-километровом заторе на трассе в Иркутской области и Бурятии

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

Затор в 80 километров парализовал движение на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на территории Иркутской области и Бурятии. Автомобили двое суток стояли из-за сильного снегопада, ветра и морозов до минус 30 градусов, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал".

Уточняется, что затор образовался на участке от 100-го до 184-го километра – от поселка Култук до Выдрина. Помимо сложных метеоусловий, ситуацию усугубляли нарушения ПДД водителями большегрузов, которые выезжали на встречную полосу и блокировали проезд спецтехники.

Дорожные службы задействовали 6 комбинированных дорожных машин и 2 автогрейдера. На местах дежурили экипажи Госавтоинспекции.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся до 2 декабря. Водителям рекомендуют без крайней необходимости не выезжать на трассу, строго соблюдать дистанцию и ПДД.

В соцсетях автомобилисты публиковали фото и видео с места событий, описывая ситуацию как "снежную кашу", а темп движения – как "черепаший". Многие отмечали, что организовался "мегазатор".

"Сейчас нахожусь между Байкальском и Выдрино. Идет снег. Потихоньку движение начинается", – рассказал один из застрявших водителей, который стоял в заторе с полуночи 30 ноября.

Телеграм-канал SHOT, передавая слова очевидцев, сообщал, что у людей заканчивалась еда и вода, а в машинах на исходе было топливо. В числе застрявших также находились семьи с детьми.

В ГУ МЧС по Бурятии отмечали, что на трассе спасателями были открыты три пункта обогрева и питания: около села Выдрино – 183-й километр, поселка Клюевка – 260-й километр, города Бабушкина – 282-й километр.

Как в 11:00 1 декабря уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем канале MAX, движение на федеральной трассе было восстановлено в обе стороны.

Ранее сообщалось, что во время общенациональных праздников в Китае на дорогах образовались многокилометровые заторы. Один из водителей, планировавший добраться до родного города за 9–12 часов, провел в пути 21 час. Мужчина был вынужден двигаться с постоянными остановками.