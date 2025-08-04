Юрист Георгиева: плохую стрижку в салоне красоты можно не оплачивать

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Плохую стрижку в салоне красоты можно не оплачивать или попросить бесплатно ее переделать, однако у клиента должны быть доказательства некачественной работы. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, если услуга в салоне красоты была оказана некачественно, клиент вправе потребовать ее переделать бесплатно, отказаться ее оплачивать и даже потребовать возмещения связанных с ней убытков и морального вреда. Такие возможности дает закон "О защите прав потребителей", объяснила эксперт.





Алла Георгиева юрист Чаще всего такие ситуации решаются в досудебном порядке, потому что руководству невыгодно портить отношения с клиентом. Но если администрация на уступки не идет, необходимо написать претензию и вручить ее представителю салона, чтобы он расписался и поставил дату. Либо отправить ее по почте, на юридический адрес организации.

"Если в течение 10 дней претензии не будут удовлетворены, нужно обращаться в суд. Кроме этого, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, чтобы салон красоты проверили – вдруг он работает с нарушениями", – добавила Георгиева.

Она отметила, что проще всего выиграть суд при очевидных дефектах: к примеру, мастер пережег волосы во время покраски или сделал кривую прическу. Сложнее, если не выполнено то, о чем просил клиент: подстригли короче положенного, покрасили не в тот оттенок и так далее, отметила юрист.

"Но даже тут возможно доказать вину, например, заручившись поддержкой двух свидетелей (если, например, рядом были другие клиенты и слышали, что именно просил сделать пострадавший). Кроме этого, можно заранее записать разговор во время обсуждения будущей услуги на диктофон, чтобы использовать аудиозапись в качестве доказательства", – пояснила Георгиева.

Ранее юрист Яна Бондаренко рассказала, что за несвоевременную доставку товара продавец обязан выплачивать покупателю полпроцента от цены предварительной оплаты. Кроме того, вместе с неустойкой можно потребовать вернуть и саму предоплату, если заказ стал не нужен.

