Художник и литератор Михаил Гробман скончался в Израиле

Фото: grobman.info

Теоретик и идеолог Второго русского авангарда, один из создателей израильского концептуализма, известный художник и литератор Михаил Гробман скончался в возрасте 86 лет у себя дома в Израиле.

"Светлая память о нем навсегда останется с нами", – говорится в публикации на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Гробман родился в 1939 году в Москве. В 1971-м он переехал в Израиль, где редактировал журнал "Левиафан" и был членом редколлегии журнала "Зеркало".

Он также является автором более 2 тысяч графических и живописных работ, сотен стихотворений и теоретических статей. Его работы выставлены в Третьяковской галерее, Пушкинском и Русском музеях, Музее искусства в Тель-Авиве, Центре Жоржа Помпиду в Париже.