27 октября, 16:54

Культура

Умерла поэт-песенник и автор хитов Булановой Ирина Севастьянова

Фото: vk.com/fanzema

Скончалась поэт-песенник Ирина Севастьянова, которая является автором хитов Татьяны Булановой и других популярных исполнителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на композитора Дмитрия Прянова.

Севастьяновой не стало 25 октября. Она ушла из жизни в одной из больниц города Сочи. В последнее время поэт-песенник боролась с онкологическим заболеванием.

Похоронить ее планируют в Абхазии, в соответствии с ее желанием.

"У нее в Абхазии папа похоронен, она хотела быть похоронена вместе с отцом", – пояснил собеседник агентства.

Севастьянова сотрудничала с такими российскими исполнителями, как Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк. Для Булановой, в частности, она написала стихи, ставшие словами песен "Я к тебе вернусь", "Скажи, что хочешь", "Папа", "Возвращайтесь, пацаны".

культура

