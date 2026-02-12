Продюсер "Формулы 1" Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма находится в работе

Продюсер фильма "Формула 1" Джерри Брукхаймер заявил журналистам, что сиквел фильма находится в разработке. Подробности – в материале Москвы 24.

Проблемы с актером и режиссером?

Фото: кадр из фильма "F1"; режиссер – Джозеф Косински; производство – Apple Original Films

Продолжение фильма "Формула 1" (F1) 2025 года, в котором главную роль исполнил Брэд Питт, находится в работе. Об этом журналистам сообщил продюсер блокбастера Джерри Брукхаймер.





Джерри Брукхаймер продюсер фильма "Формула 1" Мы работаем над продолжением.

При этом конкретные сроки начала съемок или выхода фильма продюсер не озвучил. Также он не раскрыл, вернется ли Питт к своей роли.

Слухи, что картина Джозефа Косински о гонщике "Формулы-1" Сонни Хейсе, ставшем наставником для молодого многообещающего спортсмена, получит продолжение, появились еще осенью 2025 года. Режиссер тогда заявил, что команда находится на этапе творческих поисков.

В свою очередь, журналист Джо Сейвуд утверждает, что картина, если и выйдет, то, вероятно, без своей главной звезды. По его словам, все дело – в возрасте актера, которому в декабре 2025-го исполнилось 62 года.

"Хотя он и выглядит молодо и может сыграть персонажа на 20 лет моложе, все равно такой возраст – это перебор для гонщика в фильме", – заявил он в своей колонке.

При этом он не исключил, что Питт все же появится в продолжении ленты, но в другом качестве, ведь его персонаж "стал главной звездой первого фильма, и вряд ли сиквел обойдется без него".

"Самая большая проблема, вероятно, заключается в том, чтобы найти подходящего режиссера. Джозеф Косински, скорее всего, будет занят до 2029 года, в том числе на съемках римейка "Полиции Майами" и "Топ Ган 3", – отметил Сейвуд.

Грандиозный успех

Фото: кадр из фильма "F1"; режиссер – Джозеф Косински; производство – Apple Original Films

Фильм "Формула-1" вышел в июне 2025 года и собрал в мировом прокате, по данным СМИ, более 633 миллионов долларов. Таким образом, картина стала самой кассовой в карьере Брэда Питта.

Согласно сюжету, бывший пилот "Формулы‑1" Сонни Хейс, чья карьера оборвалась после аварии, решил вернуться в большой спорт. Его пригласили стать вторым пилотом и одновременно наставником молодого Джошуа Пирса, которого сыграл Демсон Идрис. В январе 2026 года картину номинировали на премию "Оскар" в категориях "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучшие визуальные эффекты", а также "Лучший фильм".

Съемки фильма проходили в том числе на реальных гоночных трассах – в Сильверстоуне, на Гран‑при Венгрии, в Лас‑Вегасе и в Абу‑Даби. Режиссер Джозеф Косински в интервью подкасту IndieWire рассказывал, что операторские бригады трудились с настоящими болидами, пилоты проходили тренировки между дублями, а болельщики на трибунах – подлинные фанаты автоспорта.

При этом машина команды APX GP, за которую по сюжету выступали главные герои, была сконструирована на базе болида "Формулы‑2" с измененной аэродинамикой и новой ливреей. Брэд Питт и Демсон Идрис садились за руль и участвовали в съемках без дублеров, под контролем профессиональных инженеров.

По данным СМИ, аварийные и драматические эпизоды картины не выдуманы сценаристами: один из самых напряженных моментов вдохновлен катастрофой, которая произошла с французом Жюлем Бьянки в 2014 году. Машина пилота заскользила на мокром треке и врезалась в эвакуатор, который убирал болид другого гонщика, оказавшийся за пределами трассы ранее. Жюль Бьянки погиб спустя 9 месяцев от полученных травм.

Другие сцены отсылают к инциденту со швейцарцем Роменом Грожаном в Бахрейне в 2020-м, когда его болид взорвался после удара о барьер. Пилот смог выбраться, получив ожоги рук.

После премьеры кадры из фильма активно обсуждали в социальных сетях. Ролики публиковались под хэштегами #F1Movie, #BradPittGP, #APXGP. В них пользователи сравнивали сцены с реальными моментами гонок, делали обзоры экипировки и болидов, анализировали стратегию команды. Также фанаты спорили, кого из реальных пилотов олицетворяет герой Питта: Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля или Ники Лауду.

