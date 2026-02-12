Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 20:44

Культура
Главная / Истории /

Продюсер "Формулы 1" Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма находится в работе

Появление Брэда Питта под вопросом: что известно о сиквеле фильма "Формула 1"

Продюсер фильма "Формула 1" Джерри Брукхаймер заявил журналистам, что сиквел фильма находится в разработке. Подробности – в материале Москвы 24.

Проблемы с актером и режиссером?

Фото: кадр из фильма "F1"; режиссер – Джозеф Косински; производство – Apple Original Films

Продолжение фильма "Формула 1" (F1) 2025 года, в котором главную роль исполнил Брэд Питт, находится в работе. Об этом журналистам сообщил продюсер блокбастера Джерри Брукхаймер.

Мы работаем над продолжением.
Джерри Брукхаймер
продюсер фильма "Формула 1"

При этом конкретные сроки начала съемок или выхода фильма продюсер не озвучил. Также он не раскрыл, вернется ли Питт к своей роли.

Слухи, что картина Джозефа Косински о гонщике "Формулы-1" Сонни Хейсе, ставшем наставником для молодого многообещающего спортсмена, получит продолжение, появились еще осенью 2025 года. Режиссер тогда заявил, что команда находится на этапе творческих поисков.

В свою очередь, журналист Джо Сейвуд утверждает, что картина, если и выйдет, то, вероятно, без своей главной звезды. По его словам, все дело – в возрасте актера, которому в декабре 2025-го исполнилось 62 года.

"Хотя он и выглядит молодо и может сыграть персонажа на 20 лет моложе, все равно такой возраст – это перебор для гонщика в фильме", – заявил он в своей колонке.

При этом он не исключил, что Питт все же появится в продолжении ленты, но в другом качестве, ведь его персонаж "стал главной звездой первого фильма, и вряд ли сиквел обойдется без него".

"Самая большая проблема, вероятно, заключается в том, чтобы найти подходящего режиссера. Джозеф Косински, скорее всего, будет занят до 2029 года, в том числе на съемках римейка "Полиции Майами" и "Топ Ган 3", – отметил Сейвуд.

Грандиозный успех

Фото: кадр из фильма "F1"; режиссер – Джозеф Косински; производство – Apple Original Films

Фильм "Формула-1" вышел в июне 2025 года и собрал в мировом прокате, по данным СМИ, более 633 миллионов долларов. Таким образом, картина стала самой кассовой в карьере Брэда Питта.

Согласно сюжету, бывший пилот "Формулы‑1" Сонни Хейс, чья карьера оборвалась после аварии, решил вернуться в большой спорт. Его пригласили стать вторым пилотом и одновременно наставником молодого Джошуа Пирса, которого сыграл Демсон Идрис. В январе 2026 года картину номинировали на премию "Оскар" в категориях "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучшие визуальные эффекты", а также "Лучший фильм".

Съемки фильма проходили в том числе на реальных гоночных трассах – в Сильверстоуне, на Гран‑при Венгрии, в Лас‑Вегасе и в Абу‑Даби. Режиссер Джозеф Косински в интервью подкасту IndieWire рассказывал, что операторские бригады трудились с настоящими болидами, пилоты проходили тренировки между дублями, а болельщики на трибунах – подлинные фанаты автоспорта.

При этом машина команды APX GP, за которую по сюжету выступали главные герои, была сконструирована на базе болида "Формулы‑2" с измененной аэродинамикой и новой ливреей. Брэд Питт и Демсон Идрис садились за руль и участвовали в съемках без дублеров, под контролем профессиональных инженеров.

По данным СМИ, аварийные и драматические эпизоды картины не выдуманы сценаристами: один из самых напряженных моментов вдохновлен катастрофой, которая произошла с французом Жюлем Бьянки в 2014 году. Машина пилота заскользила на мокром треке и врезалась в эвакуатор, который убирал болид другого гонщика, оказавшийся за пределами трассы ранее. Жюль Бьянки погиб спустя 9 месяцев от полученных травм.

Другие сцены отсылают к инциденту со швейцарцем Роменом Грожаном в Бахрейне в 2020-м, когда его болид взорвался после удара о барьер. Пилот смог выбраться, получив ожоги рук.

После премьеры кадры из фильма активно обсуждали в социальных сетях. Ролики публиковались под хэштегами #F1Movie, #BradPittGP, #APXGP. В них пользователи сравнивали сцены с реальными моментами гонок, делали обзоры экипировки и болидов, анализировали стратегию команды. Также фанаты спорили, кого из реальных пилотов олицетворяет герой Питта: Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля или Ники Лауду.

Читайте также


культураистории

Главное

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика