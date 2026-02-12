Продюсер "Формулы 1" Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма находится в работе

Продюсер фильма "Формула 1" Джерри Брукхаймер заявил журналистам, что сиквел фильма находится в разработке. Подробности – в материале Москвы 24.
Проблемы с актером и режиссером?
Продолжение фильма "Формула 1" (F1) 2025 года, в котором главную роль исполнил Брэд Питт, находится в работе. Об этом журналистам сообщил продюсер блокбастера Джерри Брукхаймер.
При этом конкретные сроки начала съемок или выхода фильма продюсер не озвучил. Также он не раскрыл, вернется ли Питт к своей роли.
Слухи, что картина Джозефа Косински о гонщике "Формулы-1" Сонни Хейсе, ставшем наставником для молодого многообещающего спортсмена, получит продолжение, появились еще осенью 2025 года. Режиссер тогда заявил, что команда находится на этапе творческих поисков.
В свою очередь, журналист Джо Сейвуд утверждает, что картина, если и выйдет, то, вероятно, без своей главной звезды. По его словам, все дело – в возрасте актера, которому в декабре 2025-го исполнилось 62 года.
"Хотя он и выглядит молодо и может сыграть персонажа на 20 лет моложе, все равно такой возраст – это перебор для гонщика в фильме", – заявил он в своей колонке.
При этом он не исключил, что Питт все же появится в продолжении ленты, но в другом качестве, ведь его персонаж "стал главной звездой первого фильма, и вряд ли сиквел обойдется без него".
"Самая большая проблема, вероятно, заключается в том, чтобы найти подходящего режиссера. Джозеф Косински, скорее всего, будет занят до 2029 года, в том числе на съемках римейка "Полиции Майами" и "Топ Ган 3", – отметил Сейвуд.
Грандиозный успех
Фильм "Формула-1" вышел в июне 2025 года и собрал в мировом прокате, по данным СМИ, более 633 миллионов долларов. Таким образом, картина стала самой кассовой в карьере Брэда Питта.
Согласно сюжету, бывший пилот "Формулы‑1" Сонни Хейс, чья карьера оборвалась после аварии, решил вернуться в большой спорт. Его пригласили стать вторым пилотом и одновременно наставником молодого Джошуа Пирса, которого сыграл Демсон Идрис. В январе 2026 года картину номинировали на премию "Оскар" в категориях "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучшие визуальные эффекты", а также "Лучший фильм".
Съемки фильма проходили в том числе на реальных гоночных трассах – в Сильверстоуне, на Гран‑при Венгрии, в Лас‑Вегасе и в Абу‑Даби. Режиссер Джозеф Косински в интервью подкасту IndieWire рассказывал, что операторские бригады трудились с настоящими болидами, пилоты проходили тренировки между дублями, а болельщики на трибунах – подлинные фанаты автоспорта.
При этом машина команды APX GP, за которую по сюжету выступали главные герои, была сконструирована на базе болида "Формулы‑2" с измененной аэродинамикой и новой ливреей. Брэд Питт и Демсон Идрис садились за руль и участвовали в съемках без дублеров, под контролем профессиональных инженеров.
По данным СМИ, аварийные и драматические эпизоды картины не выдуманы сценаристами: один из самых напряженных моментов вдохновлен катастрофой, которая произошла с французом Жюлем Бьянки в 2014 году. Машина пилота заскользила на мокром треке и врезалась в эвакуатор, который убирал болид другого гонщика, оказавшийся за пределами трассы ранее. Жюль Бьянки погиб спустя 9 месяцев от полученных травм.
Другие сцены отсылают к инциденту со швейцарцем Роменом Грожаном в Бахрейне в 2020-м, когда его болид взорвался после удара о барьер. Пилот смог выбраться, получив ожоги рук.
После премьеры кадры из фильма активно обсуждали в социальных сетях. Ролики публиковались под хэштегами #F1Movie, #BradPittGP, #APXGP. В них пользователи сравнивали сцены с реальными моментами гонок, делали обзоры экипировки и болидов, анализировали стратегию команды. Также фанаты спорили, кого из реальных пилотов олицетворяет герой Питта: Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля или Ники Лауду.