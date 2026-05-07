Актер Самойленко раскритиковал экранизации классики Андреасяном

"Отдельная боль"

Актер Александр Самойленко дал большое интервью, в котором в том числе коснулся темы экранизаций классических произведений литературы современными режиссерами и постановщиками. В частности, он высказался по поводу творчества братьев Андреасян в программе "Откройте, Давид!".





Александр Самойленко актер Это отдельная боль. Например, то, что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян… Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй – а как это можно?



Режиссер Сарик Андреасян и его старший брат, продюсер Гевонд, не раз брались за экранизации произведений русской классики. В 2024-м вышел фильм "Онегин" по произведению Александра Пушкина, в 2026-м – "Сказка о царе Салтане". В марте 2026-го стало известно , что братья планируют приступить к съемкам "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях". Кроме того, продолжается работа над экранизацией романа Льва Толстого "Война и мир". Премьера запланирована на 2027-й.

Актер отметил, что в "Сказке о царе Салтане" "потрясающие костюмы", однако комментировать все остальное отказался, отметив, что не смог посмотреть экранизацию до конца.

"Меня хватило минут на 10. Я не стал смотреть, честно. Так же, как с "Евгением Онегиным"… Мне, кстати, присылали сценарий "Онегина", на кого-то меня хотели, я начал смотреть и отказался сразу", – добавил Самойленко.

Однако не ко всем режиссерам актер относится скептически. Александр отметил Клима Шипенко, с которым они работали над проектом "Салют-7". Самойленко также положительно высказался о Павле Лунгине, у которого снялся в фильме "Олигарх". При этом артист отметил, что не является поклонником режиссера Андрея Звягинцева.

"То, что его превозносят и считают на уровне Тарковского, я, например, не соглашусь с ними. Хотя, наверное, он неплохой режиссер", – указал Самойленко.

Он также выразил мнение, что сейчас стало выпускаться меньше хороших фильмов, потому что все "диктуют в большей степени деньги, нежели творчество".

"Попытка взглянуть на классику под неожиданным углом"

На сегодняшний день Сарик Андреасян погружен в съемочный процесс "Войны и мира" и делится контентом с площадки в соцсетях. Съемки фильма начались осенью 2025-го, премьера запланирована на 18 февраля 2027 года. При этом вокруг экранизации давно ходят споры. В частности, из-за каста. Критике подвергся исполнитель роли Андрея Болконского – актер Станислав Бондаренко. Скептики указали на то, что герою Толстого в начале романа 27 лет, а Станиславу – 40.

Еще большую дискуссию вызвало утверждение 43-летнего Николая Шрайбера на роль Пьера Безухова, которому в начале произведения 20 лет.

"Потрясающий каст. Именно такого "молодого" человека описывал Толстой", "почему Пьеру опять 125 лет?", "слишком молод для Пьера, давайте еще старше", – иронизировали пользователи Сети.

Однако Сарик Андреасян ответил хейтерам в интервью, выразив мнение, что "в кино не существует возраста".

"Возраст – это единственное, что может обсудить человек, не погруженный в книгу. <...> И это единственный его аргумент, он идет с этим в мир социальных сетей и начинает возмущаться. Я же четко уверен, что те повороты, которые происходят в жизни у Пьера Безухова, не могут происходить у 20-летнего парня – именно столько Пьеру в начале романа", – поделился мнением режиссер.

Наташу Ростову сыграет 20-летняя Полина Гухман, Соню – 20-летняя Таисья Калинина, а Николая Ростова – 33-летний Александр Метелкин.

В Сети гадали, какая роль достанется супруге режиссера, актрисе Лизе Моряк. Почти во всех проектах у постановщика находится персонаж для нее. В начале апреля Андреасян рассказал в своем телеграм-канале, что Лиза воплотит на экране образ Элен Курагиной. Он назвал героиню "одной из самых сложных и недооцененных фигур в романе", поэтому, чтобы сыграть ее, потребуется особое мастерство.





Сарик Андреасян режиссер Сыграть такую женщину не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный аналитический ум. Игру обаяния без души. <...> Элен Курагина в исполнении Лизы Моряк – это не просто кастинг. Это наше высказывание. Попытка взглянуть на классику под новым, возможно, неожиданным углом.

В свою очередь, сама актриса отметила в соцсетях, что при первом прочтении романа Элен показалась ей неоднозначной. В работе над образом Лиза постаралась сделать героиню "не просто "красивой куклой", а живым человеком со своими мотивами и чувствами.