Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 17:33

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Актер Самойленко раскритиковал экранизации классики Андреасяном

"Как это можно?" Актер Самойленко раскритиковал Андреасяна за экранизации классики

Актер Александр Самойленко резко высказался по поводу экранизаций произведений русской классики. В частности, он раскритиковал фильмы братьев Андреасян. Подробности – в материале Москвы 24.

"Отдельная боль"

Фото: youtube.com/"Историс – Откройте, Давид!"

Актер Александр Самойленко дал большое интервью, в котором в том числе коснулся темы экранизаций классических произведений литературы современными режиссерами и постановщиками. В частности, он высказался по поводу творчества братьев Андреасян в программе "Откройте, Давид!".

Это отдельная боль. Например, то, что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян… Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй – а как это можно?
Александр Самойленко
актер

Режиссер Сарик Андреасян и его старший брат, продюсер Гевонд, не раз брались за экранизации произведений русской классики. В 2024-м вышел фильм "Онегин" по произведению Александра Пушкина, в 2026-м – "Сказка о царе Салтане". В марте 2026-го стало известно, что братья планируют приступить к съемкам "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях". Кроме того, продолжается работа над экранизацией романа Льва Толстого "Война и мир". Премьера запланирована на 2027-й.

Фото: youtube.com/"Историс – Откройте, Давид!"

Актер отметил, что в "Сказке о царе Салтане" "потрясающие костюмы", однако комментировать все остальное отказался, отметив, что не смог посмотреть экранизацию до конца.

"Меня хватило минут на 10. Я не стал смотреть, честно. Так же, как с "Евгением Онегиным"… Мне, кстати, присылали сценарий "Онегина", на кого-то меня хотели, я начал смотреть и отказался сразу", – добавил Самойленко.

Однако не ко всем режиссерам актер относится скептически. Александр отметил Клима Шипенко, с которым они работали над проектом "Салют-7". Самойленко также положительно высказался о Павле Лунгине, у которого снялся в фильме "Олигарх". При этом артист отметил, что не является поклонником режиссера Андрея Звягинцева.

"То, что его превозносят и считают на уровне Тарковского, я, например, не соглашусь с ними. Хотя, наверное, он неплохой режиссер", – указал Самойленко.

Он также выразил мнение, что сейчас стало выпускаться меньше хороших фильмов, потому что все "диктуют в большей степени деньги, нежели творчество".

"Попытка взглянуть на классику под неожиданным углом"

Фото: телеграм-канал "САРИК И МОРЯК"

На сегодняшний день Сарик Андреасян погружен в съемочный процесс "Войны и мира" и делится контентом с площадки в соцсетях. Съемки фильма начались осенью 2025-го, премьера запланирована на 18 февраля 2027 года. При этом вокруг экранизации давно ходят споры. В частности, из-за каста. Критике подвергся исполнитель роли Андрея Болконского – актер Станислав Бондаренко. Скептики указали на то, что герою Толстого в начале романа 27 лет, а Станиславу – 40.

Еще большую дискуссию вызвало утверждение 43-летнего Николая Шрайбера на роль Пьера Безухова, которому в начале произведения 20 лет.

"Потрясающий каст. Именно такого "молодого" человека описывал Толстой", "почему Пьеру опять 125 лет?", "слишком молод для Пьера, давайте еще старше", – иронизировали пользователи Сети.

Однако Сарик Андреасян ответил хейтерам в интервью, выразив мнение, что "в кино не существует возраста".

"Возраст – это единственное, что может обсудить человек, не погруженный в книгу. <...> И это единственный его аргумент, он идет с этим в мир социальных сетей и начинает возмущаться. Я же четко уверен, что те повороты, которые происходят в жизни у Пьера Безухова, не могут происходить у 20-летнего парня – именно столько Пьеру в начале романа", – поделился мнением режиссер.

Наташу Ростову сыграет 20-летняя Полина Гухман, Соню – 20-летняя Таисья Калинина, а Николая Ростова – 33-летний Александр Метелкин.

Фото: Лиза Моряк. Кадр из фильма "Война и мир"; режиссер – Сарик Андреасян; производство – Кинокомпания братьев Андреасян

В Сети гадали, какая роль достанется супруге режиссера, актрисе Лизе Моряк. Почти во всех проектах у постановщика находится персонаж для нее. В начале апреля Андреасян рассказал в своем телеграм-канале, что Лиза воплотит на экране образ Элен Курагиной. Он назвал героиню "одной из самых сложных и недооцененных фигур в романе", поэтому, чтобы сыграть ее, потребуется особое мастерство.

Сыграть такую женщину не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный аналитический ум. Игру обаяния без души. <...> Элен Курагина в исполнении Лизы Моряк – это не просто кастинг. Это наше высказывание. Попытка взглянуть на классику под новым, возможно, неожиданным углом.
Сарик Андреасян
режиссер

В свою очередь, сама актриса отметила в соцсетях, что при первом прочтении романа Элен показалась ей неоднозначной. В работе над образом Лиза постаралась сделать героиню "не просто "красивой куклой", а живым человеком со своими мотивами и чувствами.

Читайте также


шоу-бизнескультураистории

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика