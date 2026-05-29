29 мая, 11:31

Наука

Новый вид динозавра открыт в Аргентине

Фото: Getty Images/Sygma/Didier Dutheil

Палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, похожего на цаплю и обитавшего на юге Патагонии в Аргентине около 70 миллионов лет назад. Об этом сообщило издание Journal of Vertebrate Paleontology со ссылкой на исследование.

Новый вид назвали Kank australis. Ученые смогли описать его при помощи ископаемых останков, в том числе зубов, позвонка и костей пальцев, которые нашли около города Эль-Калафате.

"Новый динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал трех метров в длину", – говорится в публикации.

По словам палеонтолога Матиаса Мотта из Аргентинского музея естественных наук, название рода нового динозавра отсылает к мифу коренного народа теуэльче. Он пояснил, что Kank связан с древним гигантским нандом, шаги которого оставили след от пальцев на небе, после чего появилось созвездие Чойолс (Южный Крест). Оно указывает на южный регион Земли, где и нашли динозавра.

Определение australis (южный) также говорит о широте.

Ранее следы динозавров были обнаружены на скальной породе в национальном парке Стельвио в Альпах. Возраст находки превышает 200 миллионов лет. Их заметил профессиональный фотограф-натуралист с помощью бинокля.

Скелет динозавра размером с ворону нашли в Аргентине

