Зарубежные ученые объяснили, почему тираннозавры имели крошечные передние лапы

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета сообщили, что наконец поняли, почему у тираннозавров были такие крошечные передние конечности: они атрофировались за ненадобностью. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Пожалуй, самым известным из всех доисторических ящеров можно назвать тираннозавра – огромного хищника с острыми зубами, мощными задними лапами и совершенно смехотворными ручками, выглядящими на его теле почти как чья-то неуместная шутка. Но Tyrannosaurus rex был не единственным плотоядным с недоразвитыми передними конечностями. Исследователи установили, что как минимум у пяти групп двуногих тероподов, питавшихся в основном мясом, в ходе эволюции верхние конечности укоротились. Это означает, что крохотные ручки не признак одного конкретного вида, а результат воздействия какого-то системного процесса, повлиявшего одновременно на разных представителей группы.



Ученые изучили данные по 82 видам тероподов и заявили, что нашли взаимосвязь между прочностью их черепов и размерами верхних конечностей. Чем крупнее и массивнее голова, а также чем сильнее челюсти, тем меньше у динозавра руки. В результате эволюции голова стала основным оружием хищных ящеров, и многие из них все меньше полагались на передние конечности. Взрослый тираннозавр достигал примерно 13 метров в длину и 4 метров в высоту, а его средний вес мог доходить до 9 тонн. Понятно, что при таких размерах и высокоскоростном метаболизме, необходимом для активной охоты, этому животному требовалось много пищи.

Тираннозавр съедал примерно от 40 до 140 кг мяса в день, однако это всего лишь средние значения. Питались эти ящеры нерегулярно, иногда обходясь без еды по несколько дней и даже недель. А значит, при таких перерывах один прием мог составлять и 500 килограммов. Чтобы добыть такой объем пропитания, необходимо поймать и убить очень крупную добычу.



Тираннозавр охотился на крупных растительноядных динозавров (трицератопсов, гадрозавров), хотя и не брезговал падалью. Попытаться схватить руками (даже очень сильными) 30-метрового зверя, к тому же часто защищенного прочными костяными пластинами и рогами, было не самой лучшей идеей. Поэтому у тираннозавров все больше развивались челюсти: сила их укуса могла достигать 7 тонн.

В качестве "столовых приборов" выступали все те же челюсти, все по той же самой причине: невозможно разорвать на части даже уже убитого трицератопса при помощи пальцев и когтей. В результате сработал принцип "используй или откажись": передние конечности оказались совершенно не нужны тираннозаврам и другим похожим хищникам. То, что не используется, постепенно отмирает.



Такое, например, произошло с конечностями китов, которые, как известно, когда-то жили на суше. Перейдя в водную среду, они превратили передние конечности в ласты, а задние исчезли вовсе, оставив после себя лишь рудименты тазовых костей.

Эволюция тираннозавров пошла по тому же пути: их головы увеличивались, кости черепов и мышцы челюстей оказывались все прочнее, а руки становились все меньше и меньше, теряя всякую функциональность. И если бы 66 миллионов лет назад с Землей не столкнулся гигантский метеорит, уничтоживший почти всех живых существ крупнее собаки, тираннозавры и вовсе лишились бы рук: их тела состояли бы из туловища, хвоста, могучих задних лап и огромной зубастой головы. Кстати, в таком случае млекопитающие не стали бы доминирующим классом и разумное человечество произошло бы не от обезьян, а от динозавров.

