В "Локомотиве" ответили на вопрос о неустойке за увольнение Галактионова из клуба

Михаил Галактионов отправлен в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив" после проигранного домашнего матча с казанским "Рубином" со счетом 0:1 6 ноября. "Железнодорожники", которые в прошлом сезоне завоевали бронзовые медали, теперь располагаются в зоне прямого вылета из Альфа-банк Российской Премьер-лиги. Как увольняли 42-летнего специалиста и кто может прийти ему на смену – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Не показываем той игры, которую от нас ждут"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Слухи, что матч с "Рубином" станет последним для Михаила Галактионова на посту главного тренера "Локомотива", муссировались еще до матча 14-тура РПЛ с казанцами на арене в Черкизове 6 ноября. По данным СМИ, решение об его уходе было принято на совете директоров в среду, однако никаких официальных новостей на этот счет не было.

Сам Галактионов в интервью "Матч ТВ" до игры тоже отказался комментировать эти разговоры, хотя ситуация располагала к его увольнению. До игры с "Рубином" красно-зеленые шли на 14-м месте из 16-ти с 11-ю очками, обгоняя грозненский "Ахмат" лишь по дополнительным показателям. Причем "Локомотив" уже досрочно вылетел из Кубка России, а в предыдущем туре РПЛ в родных стенах разгромно уступили "Спартаку" со счетом 0:4.

В итоге казанцам, которые ранее сами уволили испанца Франка Артигу и временно доверили управление командой Олегу Кузьмину, "железнодорожники" не смогли противопоставить практически ничего. Все 90 с лишним минут "Локомотив" минимально напрягал вратаря гостей Евгения Ставера, так и не "распечатав" его владения. Очередной матч нынешнего сезона, где от игры москвичей веяло безнадегой. Лично у меня со стороны возникло ощущение, будто команда настолько глубоко провалилась в эмоциональную яму, что ей было неоткуда черпать силы и кураж.

"Рубин" же наоборот, регулярно ловил хозяев на ошибках в обороне: до поры привычно тащил голкипер Антон Митрюшкин, но и он ничего не мог поделать на 71-й минуте, когда защитник Егор Тесленко после подачи с углового вообще без сопротивления бил в касание правой ногой из центра штрафной площади. Временами казанцы откровенно прощали "Локо": во втором тайме уже при счете 0:1 Александр Руденко обрезался у своих ворот, подарив мяч Илье Рожкову, который в тот момент был в паре метров от голкипера красно-зеленых. Митрюшкин уже был отыгран, но защитник "Рубина" неудачно подстроился под мяч и вместо пустого створа отправил его вдоль линии.

Но и одного гола хватило казанцам, чтобы победить. Болельщики "Локо" привычно для последних матчей кричали с трибун: "Позор", требовали разговора с командой. Однако Галактионов к фанатам не пошел, отправившись в подтрибунное помещение. Увольнение Михаила Михайловича произошло прямо на его послематчевой пресс-конференции: в зал зашел председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных и объявил об отставке 42-летнего специалиста.

"Хотел бы извиниться перед болельщиками за почти что первую половину сезона. Пока мы не показываем той игры, которую от нас ждут. Уверен, что клуб поправит эту ситуацию", – с таких слов Нагорных начал свою речь перед журналистами.





Юрий Нагорных председатель совета директоров "Локомотива" Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Михаилом Михайловичем Галактионовым. Хотел бы поблагодарить его за четыре года работы в нашем клубе. Были яркие матчи, яркие победы, были и досадные поражения. На этом этапе мы приняли решение прекратить наше сотрудничество.

Нагорных добавил, что клубу в кратчайшие сроки необходимо выбираться из той непростой ситуации, в которую попал. После поражения от "Рубина" дополнительные показатели стали лучше у "Ахмата", поэтому грозненцы переместились на 14-е место, а "Локомотив" – на 15-е, в зону прямого вылета из РПЛ, чего не было с московским клубом с 2006 года. И это при том, что свой матч, к слову, тоже под руководством нового главного тренера Ролана Гусева, команда из Чеченской Республики проведет только 7 ноября – дома против столичной "Родины".

При этом председателя совета директоров "Локо" успели спросить, будет ли выплачена неустойка Галактионову за досрочное увольнение. По данным СМИ, ее размер составляет порядка 60 миллионов рублей.

"Есть условия, которые прописаны в договоре", – ответил Нагорных.

Сам Михаил Михайлович на пресс-конференции, помимо прочего, извинился перед болельщиками за то, что не подошел к трибунам после матча.

"Горечь от поражения превысила. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживают клуб до конца. Низкий им поклон", – сказал Галактионов.

Последствия распродажи?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Михаил Галактионов пришел в "Локомотив" в кризисный для команды момент – в ноябре 2022 года, когда "железнодорожники" занимали 14-е место в таблице. Он вытащил команду со дна в середину, при этом постепенно появлялись талантливые молодые футболисты, которые прогрессировали именно под его руководством. Пожалуй, самые яркие примеры – это полузащитник Алексей Батраков, который теперь разрывает Лигу чемпионов и чемпионат Турции в составе "Галатасарая", а также ныне вингер "Зенита" Максим Глушенков – прямо сейчас лучший бомбардир РПЛ с 10-ю мячами наравне со своим одноклубником Александром Соболевым.

Самым успешным для Галактионова стал сезон 2025/2026, когда "Локомотив" под его руководством завоевал первые за пять лет бронзовые медали, при этом делая ставку на российских футболистов с минимальным вкраплением легионеров. Однако параллельно с этим в СМИ ходили слухи о финансовых проблемах "железнодорожников", и на этом фоне клуб начал распродажу своих лидеров. Меньше чем за один календарный год красно-зеленые расстались с основными полузащитниками Дмитрием Бариновым, Артемом Карпукасом, Алексеем Батраковым, плюс не удалось договориться о продлении аренды Данила Пруцева из "Спартака". Вдобавок клуб летом покинул основной нападающий Дмитрий Воробьев.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Баринов уже в качестве опорника ЦСКА заявил в августе 2026 года, что футболисты "бегут" из его бывшей команды.





Дмитрий Баринов экс-полузащитник ФК "Локомотив" Команда распадается, усиления нет. Кому голы забивать?! Это мы уже далеко заходим... Не скажу, что мне все равно, что происходит с командой. Но мне жалко команду и коллектив, это очень классный коллектив в "Локомотиве".

На проблемы с составом после столь весомых потерь обращал внимание и Галактионов, однако новички на проблемные позиции подъехали, когда чемпионат был в самом разгаре, и наигрывать их пришлось уже по ходу пьесы. Да и то, по слухам, не все просьбы теперь уже бывшего главного тренера в плане комплектования состава были удовлетворены. Плюс команду подкосила череда травм: в частности, начало чемпионата пропустил форвард Николай Комличенко, никак не может стабильно заиграть из-за проблем со здоровьем основной центральный защитник Сесар Монтес.

"Локомотив" постепенно тонул, и к моменту отставки Галактионова выиграл всего два матча во всех турнирах в нынешнем сезоне. При этом команда старалась вырывать очки на характере, однако до бесконечности такой сценарий тянуться не может.

С другой стороны, безусловно, вопросы у болельщиков наверняка остаются и к тренерскому штабу Михаила Михайловича. Согласно данным портала Transfermarkt, суммарная трансферная стоимость нынешнего состава "Локомотива" равна примерно 71,6 миллиона евро – шестой показатель в лиге. Даже с учетом травм и продаж футболистов это команда не на 15-е место в чемпионате. Безусловно, внедрение в состав без полноценной предсезонки новичков в лице вингера Андрея Мостового, полузащитников Сергея Бабкина и Николая Титкова – задача непростая. Плюс, конечно, нивелировать потери футболистов уровня Батракова без дорогостоящих покупок на трансферном рынке крайне сложно.

Однако "Локомотив" начал потихоньку валиться еще до того, как ушла группа лидеров. В весенней части сезона 2025/2026 красно-зеленые одержали всего 5 побед в 14 матчах во всех турнирах при 5 поражениях, включая вылет из Кубка России в серии пенальти в матче против "Крыльев Советов" на стадии первого этапа полуфинала Пути регионов. Задел для бронзы в РПЛ же был сделан в летне-осенней части турнира.

Теперь руководству "железнодорожников" предстоит выбрать нового главного тренера. В СМИ уже появлялись разнообразные варианты: недавно уволенный из "Ахмата" Станислав Черчесов, нынешний рулевой махачкалинского "Динамо" и легенда "Локо" Вадим Евсеев, давно безработные Сергей Игнашевич и Владимир Федотов, творец больших побед "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев. К слову, кандидатуры иностранных специалистов пока нигде не фигурировали, и, с учетом вектора клуба, новым главным на 99,9% будет представитель отечественной школы.

Но кто бы им не стал, работы у него очень и очень много.

