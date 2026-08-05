Экс-капитан "Локомотива" Баринов: из клуба все бегут, команда распадается

Футболисты разбегаются из столичного "Локомотива", заявил экс-капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов. Жесткие высказывания игрока прозвучали на фоне серьезных кадровых проблем, на которые косвенно намекал и главный тренер команды Михаил Галактионов. Что известно о происходящем в клубе, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Команда распадается"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Елена Никитченко

Московский "Локомотив" разваливается, заявил журналистам бывший капитан команды, а ныне игрок ЦСКА Дмитрий Баринов после столичного дерби между клубами в Кубке России 4 августа. Он же ясно дал понять, что переехал из Черкизово на 3-ю Песчаную улицу зимой 2026 года по неспортивным причинам.





Дмитрий Баринов экс-капитан "Локомотива", полузащитник ПФК ЦСКА Посмотрите, что происходит в клубе, все бегут отсюда. Это вам не правда?! Только я первый все это понял.

По мнению Баринова, если красно-зеленые не смогут пополнить состав квалифицированными новичками, в нынешнем сезоне "все будет печально".

"Команда распадается, усиления нет. Кому голы забивать?! Это мы уже далеко заходим... Не скажу, что мне все равно, что происходит с командой. Но мне жалко команду и коллектив, это очень классный коллектив в "Локомотиве", – подчеркнул экс-капитан красно-зеленых.

На этом фоне Баринов посоветовал лидеру нынешнего состава "железнодорожников", 21-летнему полузащитнику Алексею Батракову покинуть клуб. По данным СМИ, интерес к нему проявляет турецкий "Галатасарай", который регулярно выступает в еврокубках. Также журналисты утверждают, что в Стамбуле Батракову готовы платить 5 миллионов евро в год.

Кроме того, активно ходили слухи об интересе к Алексею со стороны ПСЖ, но сделка якобы не срослась. Однако гендиректор "Локомотива" Борис Ротенберг заявил "Матч ТВ", что все разговоры о продаже молодой российской звезды – неправда.

"Ни одного предложения по Батракову в клуб не поступало. ПСЖ не обращался", – заявил Ротенберг.

В беседе с "РБ Спорт" Баринов на вопрос, виноваты ли в ситуации конкретные люди в руководстве клуба, игрок ответил, что "не только" они, а "время покажет все". В том же интервью он допустил возвращение в "Локо" при определенных обстоятельствах, но сейчас все его мысли с ЦСКА.

Резкие заявления Баринова в "Локомотиве" пока не комментировали. Стоит напомнить, что Дмитрий покинул "железнодорожников", так как не сумел договориться о новом контракте. Переговоры вроде как шли очень сложно, и условия, которые устроили бы игрока, так и не были предложены.

В СМИ активно ходят слухи, что ровно то же самое сейчас происходит с еще одним футболистом "Локо" – полузащитником Артемом Карпукасом. Договор истекает летом 2027-го, зимой он вправе вести переговоры о переходе к кому угодно свободным агентом, а тем временем это одна из ключевых фигур команды Михаила Галактионова в центре поля. По словам инсайдеров, за ситуацией пристально следит "Зенит" из Санкт-Петербурга, который не прочь укрепить центр поля футболистом сборной России.

Также к уходу из клуба вроде как близок "министр обороны" команды Сесар Монтес. Участник минувшего чемпионата мира в составе сборной Мексики, по данным СМИ, хотел покинуть стан красно-зеленых еще зимой, но уговорили остаться до лета. Теперь же все ближе перспектива, что лидер защиты клуба продолжит карьеру на родине.

Вдобавок уже ушли один из ключевых игроков центра поля в "Локо" образца прошлого сезона Данил Пруцев, который вернулся в "Спартак" по окончании аренды, а также ведущий форвард команды Дмитрий Воробьев, подписавший контракт с "Краснодаром" (по слухам, москвичи получили за игрока 7,3 миллиона евро). Да еще и навалилась череда травм, из-за которой в бой порой приходится бросать вчерашних юниоров из академии.

В итоге из трех стартовых матчей нового сезона "Локо" не выиграл ни одного. Домашняя ничья с "Ахматом" 1:1, поражение от махачкалинского "Динамо" на выезде 1:2 и фиаско в Кубке с ЦСКА в серии пенальти. В прошлом же сезоне красно-зеленые под руководством Галактионова завоевали бронзовые медали РПЛ.

"Народная стратегия"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Главный тренер "Локо" Михаил Галактионов работает в клубе с ноября 2022 года и переживал с командой всякое. Но сейчас для него, пожалуй, одна из самых сложных ситуаций.

Специалист в начале сезона не раз намекал на трудности, пусть и с оговоркой, что работать необходимо в любых условиях с полной самоотдачей. После ничьей с "Ахматом" Галактионов высказался как нельзя красноречиво.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" Минус Пруцев, Воробьев, Монтес. Из автомобиля вытащили двигатель, переднее и заднее колеса, но все равно мы едем. Может, машина даже будет лучше ехать. Не знаю, каких трансферов ждать. Я тренирую команду.

А по итогам поражения в Махачкале Галактионов в эфире "Матч ТВ" так и вовсе жирно обозначил дисконнект между тренерским штабом и людьми, которые принимают решения вне футбольного поля.

"Тех шагов, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат", – сказал специалист.

Само собой, спрашивали его о покупках и продажах и после неудачи в Кубке с ЦСКА. По словам Галактионова на пресс-конференции, "трансферами он не занимается" – и переадресовал вопрос руководству.

За летнее трансферное окно "Локомотив" пока оформил переход двух новичков: аренду у вылетевшего из РПЛ в прошлом сезоне "Сочи" полузащитника Александра Коваленко и подписание свободным агентом защитника Георгия Джикию, который расстался с турецким "Антальяспором". При всем уважении к ним, но 22-летний хавбек не был основным даже в стане аутсайдера, а 32-летний центрбек пусть и со славным прошлым в московском "Спартаке", но в предыдущем клубе уже частенько оставался на скамейке. Штаб Галактионова, по данным СМИ, предлагал свои варианты усиления состава, но они якобы были отвергнуты.

Ситуацию в конце июля 2026 года комментировал глава совета директоров клуба Юрий Нагорных. В беседе с "Чемпионатом" он подчеркнул, что "Локо" показывает готовность давать шанс молодым игрокам, в том числе из собственной академии.

"Мы показываем, что молодой российский футболист может становиться основным игроком топ-клуба и бороться за самые высокие места, попадать в сборную. И мы намерены дальше придерживаться этой стратегии", – подчеркнул он.

На вопрос, не следствие ли это уменьшения бюджета красно-зеленых, Нагорных ответил, что это не финансовые вопросы, а философия клуба, которую поддерживают в том числе сотрудники РЖД.





Юрий Нагорных глава совета директоров ФК "Локомотив" "Локомотив" может тратить деньги и на иностранных футболистов, но избрал такую народную стратегию.

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Кроме того, 4 августа Нагорных заявил журналисту Сергею Егорову, что у клуба "все нормально" с деньгами. Однако футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу "Это футбол, брат!" в начале месяца заявил, что на трансферы в "Локо" нет средств, а без серьезных вложений команду "не спасти".

"Им не хватает денег, чтобы закрыть какие-то текущие проблемы. Они рассчитывали на продажу Батракова. Если бы пришло 10 миллионов за Монтеса и 20 за Батракова (обе суммы – в евро. – Прим. ред.), это спасало бы. Семь миллионов пока их не спасают", – заявил Гурцкая.

Ранее в другом выпуске того же шоу экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал высказывание Галактионова о разобранном автомобиле словами, что за рулем такой машины останется "только сумасшедший". Но Михаил Михайлович пока на месте и управление не бросает. При этом, как говорят, предложения были и у него: в прошлом сезоне Галактионов якобы мог возглавить ЦСКА после отставки Фабио Челестини весной 2026 года, но в итоге "армейцы" остановились на кандидатуре Дмитрия Игдисамова.

Развитие событий в данном случае непредсказуемо. С одной стороны, после кубкового матча 4 августа 2026-го главный тренер хвалил молодежь, которая вошла в игру по ходу встречи. С другой – неизвестно, хватит ли ей класса тащить "железнодорожников" к высоким местам здесь и сейчас. Плюс судьба других лидеров команды так или иначе все еще не определена: остаются или нет. А сезон уже идет, и болельщики ждут высоких результатов.

Дилемма.

