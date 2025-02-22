Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тыс кв м

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Складское помещение, где хранилась макулатура, загорелось в Ростове-на-Дону. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар начался в 08:26 по московскому времени. Возгорание произошло в здании, расположенном по адресу улица Доватора, 148Г, уточнили в ведомстве.

В ночь на 21 февраля огонь охватил площадку по хранению вторсырья в Калужской области. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 40 человек и 11 единиц техники.

До этого пожар произошел в магазине в крымском поселке городского типа Гвардейское. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали 38 специалистов и 10 единиц техники.