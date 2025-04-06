Два крупных лесных пожара ликвидируют в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Лесное хозяйство Бурятии"

В Бурятии за сутки возникло два новых лесных пожара – в Кижингинском и Еравнинском районах. Возгорание действует на общей площади 23 гектара, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

По оперативным данным, причиной возникновения стал переход огня с других территорий и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров задействованы 54 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и волонтеров.

Кроме того, c 4 aпpeля в Бypятии был введен ocoбый пpoтивoпoжapный peжим, местным житeлям зaпpeтили пoceщaть лecа.

Ранее, 3 апреля, в Ростовской области был полностью ликвидирован крупный лесной пожар. В Батайске горели сухая трава и камыш. Линия огня растянулась на один километр. За несколько часов выгорело 5 гектаров леса.

Также 13 марта стало известно о возгорании сухой травы на территории Сочинского нацпарка. Площадь пожара достигла 1, 5 гектара. В ликвидации огня были задействованы 40 человек и 20 единиц спецтехники.

