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общество

04:58

Фармаколог предупредила об опасности постоянного приема антибиотиков

медицинаобщество

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Россиянам сообщили об опасности бесконтрольного приема антибиотиков. Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская в беседе с агентством "Прайм".

Специалист указала, что профилактика посредством антибиотиков появилась во время пандемии.

"С точки зрения профилактики пневмонии при вирусной инфекции на сегодняшний день нет достаточной доказательной базы о пользе антибиотикотерапии и предотвращении развития пневмонии, но рисков гораздо больше", – подчеркнула Ленская.

Эксперт предупредила, что постоянный прием антибиотиков может навредить пациентам с хроническими заболеваниями. В частности, многие препараты нельзя принимать при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

В группе риска также находятся граждане со слабым сердцем. Кроме того, у людей с печеночной недостаточностью бесконтрольный прием антибиотиков может вызывать поражение печени.

Фармаколог добавила, что к антибиотикам с осторожностью стоит относиться людям с аллергией.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупреждал россиян об уловках фармацевтов. Он отмечал, что сотрудник аптеки делает это для того, чтобы побудить желание купить более дорогой препарат или приобрести какое-то лекарство дополнительно.

В России сократились продажи аптечных сетей

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