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Общество

17:16

Мясников рассказал об опасности передозировки популярной добавкой

общество

Фото: depositphotos/avemario

Для правильного функционирования организма необходимо регулярное употребление кальция, однако его передозировка влечет опасные последствия, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Мясникова, при остеопорозе рекомендуется каждый день получать с пищей один грамм кальция и около 600 миллиграммов витамина D, который обеспечивает его усваивание. При этом чрезмерного употребления данных элементов следует избегать.

"Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги", – подчеркнул врач.

Ранее президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк рассказала, что правильное питание и регулярное употребление молочных продуктов способствуют профилактике остеопороза. Она призвала не заменять здоровое питание таблетками, поскольку, кроме кальция, в молоке содержатся важные для здоровья костной ткани белки и витамин D.

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