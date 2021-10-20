Мясников рассказал об опасности передозировки популярной добавкой

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Для правильного функционирования организма необходимо регулярное употребление кальция, однако его передозировка влечет опасные последствия, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Мясникова, при остеопорозе рекомендуется каждый день получать с пищей один грамм кальция и около 600 миллиграммов витамина D, который обеспечивает его усваивание. При этом чрезмерного употребления данных элементов следует избегать.
"Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги", – подчеркнул врач.
Ранее президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк рассказала, что правильное питание и регулярное употребление молочных продуктов способствуют профилактике остеопороза. Она призвала не заменять здоровое питание таблетками, поскольку, кроме кальция, в молоке содержатся важные для здоровья костной ткани белки и витамин D.
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