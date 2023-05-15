Азиатские компании могут выступить партнерами по бывшему заводу Volkswagen – Мантуров

Фото: 123RF/sergeytikhomirov

Правительственная комиссия подтвердила сделку по продаже бывшего завода Volkswagen в Калуге дилеру "Авилон", сейчас к финальному этапу подходит ее оформление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера – главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Министр заявил, что по этому вопросу пока что не найден индустриальный партнер. Однако предварительное понимание того, кто это будет, существует, отметил Мантуров.

"А вот по технологическому партнеру для скорейшего возобновления производства на этом заводе пока в процессе. То есть понимание предварительное существует, но там есть некоторые развилки. Скажем так, юго-восточные партнеры", – поделился глава ведомства.

Так он ответил на вопрос, рассматривается ли партнерство с автопроизводителями из Китая.

О том, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу российского завода Volkswagen, СМИ выяснили еще в апреле. По данным прессы, партнером "Авилона" в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery, однако переговоры ведутся не с ним одним.

Volkswagen решил помешать завозу автомобилей по параллельному импорту в РФ