Российская "дочка" Volkswagen продолжит работу под новым брендом

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Volkswagen Group Rus, бывшее дочернее предприятие автопроизводителя Volkswagen, после продажи продолжит работу в России под другим брендом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение группы.

"Фольксваген груп рус" объявляет о смене названия на ООО "АГР" / AGR Automotive Group. <...> Компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг", – рассказали в компании.

В мае стало известно, что Volkswagen завершила продажу своих российских активов местному инвестору. Новым владельцем активов автоконцерна стала компания ООО "Арт-Финанс", которая входит в структуру автодилера "Авилон".

По некоторым данным, сумма сделки по продаже российских активов Volkswagen составила 125 миллионов евро. Она была согласована и одобрена правительственной комиссией.



СМИ назвали сумму сделки по покупке активов Volkswagen в России