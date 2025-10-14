Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по СМП

Фото: 123RF/iserg

Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП), сообщает РИА Новости.

Документ утвердили по результатам второго заседания подкомиссии, отвечающей за сотрудничество по СМП, российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Оно состоялось 14 октября в Харбине. Со стороны РФ заседание возглавил глава "Росатома" Алексей Лихачев, со стороны Китая – министр транспорта КНР Лю Вэй.

Как рассказали в "Росатоме", разработка и утверждение дорожной карты сосредоточены на создании устойчивого транспортного коридора. Совместная работа стран предполагает внедрение современных решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

Ранее Владимир Путин заявил, что российско-китайские экономические отношения вышли на высокий уровень. Он указал, что с 2021 года рост товарооборота составил около 100 миллиардов долларов. Китай является для РФ лидером по объему двусторонней торговли, подчеркнул глава государства.