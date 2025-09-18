Минобороны РФ поддержало политику КНР в области безопасности

Фото: 123RF/rafaelbenari

Российская сторона поддерживает политику КНР в области обеспечения глобальной безопасности. Об этом заявила замглавы Минобороны России Анна Цивилева на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине.

"Мы особо отметили заявление руководства Китая о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои права, а выступает за равную и неделимую безопасность. В Минобороны России такой подход поддерживают и разделяют", – приводит ТАСС слова Цивилевой.

Она обратила внимание, что совместные военные мероприятия РФ и КНР не нацелены против других стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права.

Цивилева добавила, что российские войска готовы делиться с другими странами опытом в области лечения и восстановления раненых бойцов. По ее словам, в систему медобеспечения армии России введены единые стандарты по комплексной реабилитации или социализации участников боевых действий.

В ходе Сяншаньского форума глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил, что народно-освободительная армия Китая готова вместе с военнослужащими других стран выступать за защиту долгосрочного мира на планете. Он также призвал государства совместно противостоять гегемонии и запугиванию.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай по итогам сентябрьских переговоров в Пекине заключили более 20 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Документы охватывают такие сферы, как энергетика, аэрокосмическая отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство и другие.