Поклонники Селены Гомес решили, что она умерла почти 10 лет назад

В Сети распространилась новая конспирологическая теория. На этот раз поклонники певицы и актрисы Селены Гомес предположили, что ее давно заменил двойник, а самой знаменитости уже нет в живых. Кого из звезд также считают умершими и почему, расскажет Москва 24.

Селена Гомес

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/selenagomez

В Сети завирусилась теория, что певица и актриса умерла еще в 2017 году: тогда ей провели операцию по пересадке почки, которая якобы оказалась фатальной. По мнению сторонников версии, Селену заменили клоном или двойником. Конспирологи сравнили ранние и свежие снимки знаменитости и отметили различия даже в форме ушей. Кроме того, комментаторы пишут, что с тела певицы якобы пропали некоторые татуировки.

Также фанаты обратили внимание на поведение и образ жизни Гомес. После пересадки почки и с наличием аутоиммунного заболевания (в 2013-м Селене диагностировали системную красную волчанку) показана строгая диета, исключающая алкоголь, жирное, острое и жареное. При этом актриса неоднократно была замечена вместе с мужем, продюсером Бенни Бланко, за употреблением не самой полезной еды, например чипсов, халапеньо, соусов и сосисок.

В число "доказательств" даже попала татуировка на руке экс-бойфренда певицы Джастина Бибера, которая якобы очень похожа на изображение Селены, что может являться данью памяти бывшей возлюбленной.

Однако противники теории отметили, что изменения во внешности Гомес связаны с процессом взросления, возможными бьюти-процедурами, а также употреблением медикаментов из-за волчанки.

Джим Керри

Фото: legion-media.com/Starface/Romuald Meigneu

О подмене звезды Голливуда заговорили после его появления на церемонии вручения престижной кинопремии "Сезар" в Париже 26 февраля. Многие фанаты отметили, что лицо актера якобы сильно изменилось. Одни предположили, что Джим чрезмерно увлекся бьюти-процедурами, другие высказали теорию, что он умер еще в 2015–2016 годах, а на сцену вместо него вышел двойник.

По одной из версий, Керри "убрало мировое правительство", потому что он "слишком много знал". Конспирологи решили, что своей речью на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2016-м, когда он раскритиковал систему ценностей Голливуда, актер якобы намекнул на преступления "элит".

По мнению фанатов, у Джима изменилась форма носа и челюсти, цвет и разрез глаз, выражение лица и даже мимика.

Поначалу ни актер, ни его представители не комментировали домыслы поклонников, однако вскоре представители Керри вышли на связь с журналистами и заявили, что на церемонии был актер собственной персоной. Более того, еще с лета 2025-го он планировал посещение премии и несколько месяцев готовил благодарственную речь на французском языке.

Слухи о двойнике дошли до самого актера и сильно его расстроили, рассказал инсайдер изданию Daily Mail.

"Джиму грустно. Не потому, что люди ставят под вопрос или высмеивают его внешность, его это совсем не беспокоит. Скорее, ему грустно от того, что они глупы. <...> Все превратилось в конспирологическую теорию, и его расстраивает, что люди на самом деле верят, что он не настоящий Джим Керри", – отметил источник.

Аврил Лавин

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrillavigne

Некоторые фанаты исполнительницы распространили в Сети версию, что она ушла из жизни в результате автокатастрофы еще в 2003-м. В публичном пространстве ее якобы заменил двойник, которого зовут Мелисса Ванделла.

Сторонники теории уверены, что изменившаяся внешность знаменитости говорит о том, что настоящую Аврил заменили продюсеры, которые не захотели терять доход и выдали за популярную певицу похожую девушку. Некоторые поклонники уверяют, что якобы видели снимки с фотосессии исполнительницы, где на ее руке было написано имя Мелисса.



При этом певица прокомментировала предположения фанатов в эфире одного из подкастов в 2024-м.

"С одной стороны, все такие: "Ты выглядишь точно так же. Ты не постарела ни на день". Но другие люди говорят, что существует теория заговора, будто бы я – это не я. Честно говоря, это не так уж и плохо. Могло быть и хуже, да? Я не чувствую, что это негатив. Ничего страшного", – сказала Аврил.

Джон Траволта

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/johntravolta

Конспирологи уверены, что звезда Голливуда ушел из шоу-бизнеса еще в 1991-м и перестал сниматься в кино по религиозным убеждениям. По одной из версий, актера заменил немецкий певец Рой Блэк, о смерти которого также стало известно в 1991-м. По мнению интернет-"экспертов", кончина исполнителя была инсценировкой и он занял место Траволты в шоу-бизнесе.

По другой теории, сам актер давно умер от инфаркта, однако продюсеры не были готовы потерять прибыль и нашли двойника Джона, который до сих пор живет и работает под видом "настоящего" Траволты.

Эминем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/eminem

Некоторые поклонники творчества Эминема (настоящее имя – Маршалл Брюс Мэтерс III) уверены, что рэпер погиб в автокатастрофе в 2000-х. По легенде, поскольку Мэтерс стал одним из самых успешных исполнителей, им заинтересовались масоны. Они якобы предложили музыканту вступить в сообщество, но получили отказ и отомстили ему, подстроив аварию.

Новости о гибели Эминема даже появлялись в СМИ в 2000-х, их считали фейками. Однако сторонники теории уверены, что уже около четверти века вместо легендарного рэпера выступает двойник, который якобы внешне отличается от "оригинала" (хотя в Сети писали, что Мэтерс мог сделать ринопластику). Сам исполнитель предпочитает не комментировать слухи вокруг изменений во внешности и теорий о двойнике.