14 мая, 13:58

Клиника супруги Тимура Хайдарова получила иск на 40,5 миллиона рублей

"Все отлично": Светлана Сильваши опровергла разлад с Хайдаровым на фоне судебных тяжб

Клиника супруги известного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светланы Сильваши получила иск на 40,5 миллиона рублей. Ранее сам Хайдаров покинул учреждение и тоже подал на него в суд. Подробности – в материале Москвы 24.

На пороге банкротства

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/@silvashi_officiel

13 мая стало известно, что клиника IQ Plastique, половиной которой владеет супруга звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши, столкнулась с рядом сложностей. В распоряжении издания Super оказались документы, согласно которым с организации требуют взыскать 40,5 миллиона рублей из-за неисполнения обязательств по договору аренды.

Около 23 миллионов из них заявлены как убытки в виде стоимости восстановительного ремонта, а почти 13 миллионов – как неосновательное обогащение. Кроме того, чуть менее 3 миллионов требуется взыскать в счет долга по возмещению коммунальных и эксплуатационных услуг, около миллиона – в качестве долга по возмещению стоимости потребленного медицинского кислорода, также порядка 700 тысяч указаны в иске как долг по возмещению расходов на электроэнергию и еще около 17 тысяч – долг по оказанию медицинских услуг.

В качестве истца выступило частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина".

Сам Хайдаров отказался комментировать ситуацию, заявив журналистам, что с апреля 2025-го не имеет к организации никакого отношения.

Кроме того, по данным издания, компания убыточна по итогам прошлого года: бизнес ушел в минус на 72 миллиона рублей, а операции по счетам заблокированы. Также в марте было подано заявление в суд о признании клиники банкротом.

К слову, в мае 2025-го стало известно, что Хайдаров тоже подал иск к IQ Plastique, который касался урегулирования трудовых отношений. Издание "СтарХит" выяснило, что разбирательства продолжаются до сих пор.

"Плохо уже было"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/@silvashi_officiel

На фоне проблем с клиникой СМИ также заподозрили разлад в личной жизни Светланы Сильваши: из ее соцсетей исчезли совместные снимки и видео с супругом. Кроме того, пару перестали замечать на светских мероприятиях. Сильваши делится контентом с детьми, собственными фото, результатами общественной деятельности, а также пишет вдохновляющие посты о женской силе и независимости.

Один из последних роликов, на котором Светлана танцует вместе с юристом Катей Гордон, Сильваши снабдила жизнеутверждающей подписью.

Девочки, неважно, сколько вам лет, одни вы или замужем. Не унывайте! Верьте в себя! Гоните поганой метлой душнил! Все будет отлично! Плохо уже было.
Светлана Сильваши
супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова

В начале мая Сильваши также опубликовала серию снимков, под которыми написала, что "перестала доказывать и начала притягивать".

При этом в беседе с журналистами издания "СтарХит" женщина опровергла проблемы в семье.

"У нас все отлично, не волнуйтесь", – кратко высказалась Светлана.

Хайдаров и Сильваши поженились в 2021-м, у пары трое детей. При этом клиника IQ Plastique не раз попадала в скандалы, когда к ней еще имели отношение оба супруга. В 2024-м там скончался 36-летний пациент после операции по уменьшению желудка. В результате было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть.

Деятельность клиники была приостановлена, но с июля 2024 года возобновлена. В рамках следствия были задержаны двое врачей клиники, однако в феврале 2026-го дело было прекращено из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Ранее на услуги Хайдарова также жаловалась певица Слава. Недовольна результатом хирургического вмешательства осталась и королева шансона Любовь Успенская. При этом в защиту звездного врача высказывались Яна Рудковская и Филипп Киркоров.

