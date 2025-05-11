РИА Новости: пластический хирург Хайдаров судится со своей клиникой

Фото: vk.com/drtimurkhidarov

Пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск к своей клинике IQ Plastique. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что иск был подан в Савеловский суд Москвы. Он касается трудовых отношений, беседа по нему назначена на 29 мая.

Хайдаров и его клиника в прошлом году оказались в центре скандала. Хирург известен операциями для ряда лиц шоу-бизнеса, среди которых Любовь Успенская, Ирина Дубцова и Филипп Киркоров. В 2023 году певица Слава, тоже ставшая одной из пациенток, заявила, что Хайдаров неудачно прооперировал ее грудь, и в подтверждение опубликовала фото и видео. Кроме того, она рассказала, что получала множество историй от девушек, якобы пострадавших от рук хирурга.

К публичным обвинениям тогда присоединилась и Успенская. После операции она заявила, что ее грудь стала разного размера. Хайдаров, в свою очередь, заявил, что певицы вымогали у него деньги. На защиту хирурга встали Яна Рудковская, Киркоров и блогер Дава. В итоге конфликт завершился мирно.

В 2024 году клиника Хайдарова вновь оказалась в центре скандала, но уже с уголовным делом. Одному из пациентов провели операцию по уменьшению желудка, однако после выписки он почувствовал себя плохо. Мужчину доставили в другое учреждение, где он впал в кому и скончался.

Тогда были задержаны двое врачей клиники Хайдарова. Ее деятельность была приостановлена, но с июля 2024 года – возобновлена.

