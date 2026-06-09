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09 июня, 12:22

Шоу-бизнес

Киркоров заявил, что о Пугачевой надо снять фильм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Филипп Киркоров считает, что о его бывшей супруге певице Алле Пугачевой нужно снять байопик. Об этом сообщает издание Voice.

"Я думаю, что именно Алла Пугачева достойна такого, чтобы о ней сняли байопик масштаба ее личности. Потому что такой большой личности в музыкальной культуре в нашей стране не было никогда. Может быть, только Муслим Магомаев. Полвека быть певицей номер один и продолжать вызывать интерес", – сказал он.

По его словам, песни Пугачевой – это золотое наследие, на нем выросло несколько поколений. Киркоров напомнил, что десять лет был вместе с певицей и видел ее жизнь не со стороны, а изнутри.

Он отметил, что бывшая супруга помогала многим молодым артистам. В частности, для них делала концерт под названием "Рождественские встречи". Певец подчеркнул, что жизнь Пугачевой очень интересна.

"Она спорна, но на то она и легендарна. Она одиозная личность, она великая, она большая певица, актриса, равных которой не было, нет и вряд ли будет", – заключил он.

Ранее Киркоров вспомнил романтический жест, который сделал в адрес Пугачевой. Он прилетел к ней в Германию, чтобы вместе встретить 14 февраля.

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