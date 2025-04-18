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В Кировоградской области Украины арестован 51 земельный участок Полоховского месторождения лития. Решение принял Печерский районный суд Киева, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

Таким образом, требование офиса генпрокурора Украины было удовлетворено. Участки были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного в 2016 году. Тогда украинские правоохранители предположили, что фирма "Укрлитийдобыча" незаконно получила специальное разрешение на добычу лития.

Журналисты подчеркнули, что получение документов в рамках единственного в стране проекта с действующим специальным разрешением обошлось компании в 119 миллионов гривен (2,8 миллиона долларов), которые были выделены в бюджет.

По оценкам геологической разведки, запасы редкоземельного металла на этом объекте превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.

Ранее украинские СМИ утверждали, что Киев утратил контроль на большей частью редкоземельных металлов. Дело в том, что более 70% от всех полезных ископаемых на Украине находятся на территории ДНР и ЛНР, а также Днепропетровской области.

Киев и Вашингтон недавно подписали меморандум, подтверждающий намерение США и Украины заключить соглашение о полезных ископаемых. Согласно оценкам, документ даст широкие возможности для модернизации украинской инфраструктуры.

По словам президента США Дональда Трампа, сама сделка по природным ресурсам может быть подписана 24 апреля. Детали соглашения все еще прорабатываются.

