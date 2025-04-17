Трамп заявил, что США и Украина могут подписать соглашение по минералам 24 апреля

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Сделка США и Украины по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я предполагаю, что они будут придерживаться сделки, так что посмотрим", – приводит РИА Новости слова Трампа.



Как, в свою очередь, пояснил министр финансов США Скотт Бессент, детали сделки на данный момент прорабатываются. Ее основу составляет соглашение, которое лидер Украины Владимир Зеленский не подписал в феврале.

Конфликт между Трампом и Зеленским произошел 28 февраля в Вашингтоне. Они должны были заключить сделку о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, но в ходе встречи Трамп высказал недовольство поведением Зеленского.

В результате переговоры были сорваны. Тогда глава Белого дома указал, что президент Украины не готов к мирному регулированию конфликта.

Позже, 11 марта, в саудовском городе Джидда прошли переговоры делегаций Украины и США, в результате которых стороны условились подписать соглашение о ресурсах "как можно скорее".