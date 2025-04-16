Politico: Трамп был в ярости на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры

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Американский лидер Дональд Трамп разозлился на европейских лидеров из-за того, что они поддержали украинского президента Владимира Зеленского после ссоры в Овальном кабинете. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

По данным газеты, Трамп расценил такие действия со стороны Европы как неуместные.

При этом, как выяснили журналисты, следующий день после конфликта с украинским лидером стал для президента США "последней каплей", так как Зеленский в интервью британским СМИ заявил, что до мирного соглашения "еще очень далеко". В связи с этим Трамп принял решение остановить помощь Украине, указало издание.

Конфликт между президентом США и украинским лидером произошел 28 февраля в Вашингтоне. Они должны были заключить сделку о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, но в ходе встречи Трамп высказал недовольство поведением Зеленского.

В результате переговоры были сорваны. Тогда глава Белого дома указал, что президент Украины не готов к мирному регулированию конфликта.

