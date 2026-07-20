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20 июля, 16:23

Культура

Путин наградил Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Владимир Путин наградил народного артиста России, советского и российского эстрадного певца и композитора Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, артист удостоился ордена за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Также указом российский президент присвоил актеру труппы Московского драматического театра имени Пушкина Андрею Кузичеву звание заслуженного артиста России.

Кроме того, он наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени общественного деятеля Юрия Ковальчука за большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность.

Ранее певец и композитор Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награду ему вручил Путин в Кремле. Артист был приставлен к награде за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность.

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