Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 16:34

Политика

Генштаб ВСУ опроверг отставку главкома Сырского

Фото: Getty Images/Ed Ram

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского Генштаба.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что главком ВСУ якобы уволен со своей должности. В сообщении указывалось, что об этом официально объявят позднее, 20 июля.

"Информация, которая появилась в информационном пространстве, <...> не соответствует действительности", – добавили в Генштабе ВСУ.

До этого Верховная рада Украины большинством голосов отправила в отставку премьер-министра страны Юлию Свириденко. Также своего поста лишился экс-министр обороны Михаил Федоров. Вместо него украинский лидер Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмару.

В западных СМИ указывали, что Федоров якобы конфликтовал с главкомом. В частности, на фоне кадровых перестановок на Украине прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Поэтому Зеленский, по версии журналистов, рассматривает возможность отставки Сырского.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика