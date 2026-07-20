Генштаб ВСУ опроверг отставку главкома Сырского

Фото: Getty Images/Ed Ram

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского Генштаба.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что главком ВСУ якобы уволен со своей должности. В сообщении указывалось, что об этом официально объявят позднее, 20 июля.

"Информация, которая появилась в информационном пространстве, <...> не соответствует действительности", – добавили в Генштабе ВСУ.

До этого Верховная рада Украины большинством голосов отправила в отставку премьер-министра страны Юлию Свириденко. Также своего поста лишился экс-министр обороны Михаил Федоров. Вместо него украинский лидер Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмару.

В западных СМИ указывали, что Федоров якобы конфликтовал с главкомом. В частности, на фоне кадровых перестановок на Украине прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Поэтому Зеленский, по версии журналистов, рассматривает возможность отставки Сырского.

