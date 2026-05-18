18 мая, 18:28

Indian Express: слон раздавил женщину в индийском штате Карнатака

Фото: 123RF.com/miklyxa

Слон раздавил 33-летнюю женщину в парке дикой природы в округе Кодагу в индийском штате Карнатака, сообщила газета Indian Express.

Туристка из штата Тамилнад по имени Туласи приехала в парк со слонами "Дубаре" вместе с мужем и ребенком. Инцидент произошел утром, когда туристам было разрешено находиться рядом со слонами и наблюдать за тем, как сотрудники парка кормят и моют животных.

Во время этого процесса между двумя слонами Канчан и Мартанда завязалась драка. Несмотря на попытки сотрудников парка успокоить животных, Канчан напал на Мартанду, из-за чего тот потерял равновесие и повалился на землю.

Уточняется, что, когда слон начал падать, Туласи вместе с остальными посетителями начала убегать, но споткнулась и упала, после чего слон придавил ее. Муж и ребенок женщины смогли спастись и не пострадали.

Министр лесного хозяйства, экологии и окружающей среды штата Карнатака Эшвар Кхандре поручил провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего и принять необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

Министр подчеркнул, что, независимо от того, насколько хорошо натренированы слоны, предсказать их поведение в конкретный момент крайне сложно. Кхандре также поручил чиновникам запретить посетителям таких парков трогать слоновьи хоботы, приближаться к животным для фотографий, а также кормить их сахаром, бананами или любой другой едой.

Ранее в американском штате Нью-Джерси 8-летний ребенок пострадал в результате нападения бобра. Мальчик пытался убежать от животного, однако споткнулся и упал. Бобр прокусил ему бедро.

