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Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский не захотел озвучивать информацию о потерях в личном составе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на интервью главкома ВСУ газете The Guardian.

По его словам, данные о потерях Вооруженных сил Украины имеют конфиденциальный характер и могут быть применены Россией против украинской армии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал в одном из интервью, что число потерь в рядах ВСУ ежедневно увеличивается. Вместе с тем он не стал называть точное число погибших, а также не смог ответить на вопрос, сколько еще украинские войска смогут продержаться при таких потерях.

При этом последний раз озвучивало цифры, связанные с потерями ВСУ, министерство обороны РФ. Так, за неделю с 7 по 14 июня в зоне СВО они составили до 12 795 военных: на территории, подконтрольной группировке "Север", потери Украины составили до 1 710 солдат. При этом в зоне ответственности группировки "Запад" погибли около 3 405 военных, на участке "Юг" зафиксировали до 3 785 погибших, "Центр" – до 2 375 солдат, "Восток" – до 965 военнослужащих, "Днепр" – до 555.

