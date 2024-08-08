7 ракет ВСУ сбито силами ПВО в небе над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России сбили 7 ракет над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"В небе над Курской областью силами ПВО сбито 7 ракет ВСУ. Спасибо нашим защитникам!", – написал он.

Вечером 6 августа Смирнов сообщал о двух сбитых силами ПВО России ракетах. В ночь на 7 августа над регионом были сбиты еще две ракеты.