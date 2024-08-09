Спасший Поддубного мужчина рассказал о вывозе военкора с места атаки

Фото: vk.com/Евгений Поддубный

Раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного спас Николай Рыльский, который приехал в Суджу из Москвы, чтобы эвакуировать своих родителей, сообщает RT.

По словам мужчины, он пытался заехать в Суджу, и уже на спуске с горки увидел первые сгоревшие машины.

"По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь. Евгений стоял на ногах, повторял, что ничего не помнит. Этот человек отказался ехать, а Евгения я посадил в свою машину. Уже в беседе он сказал, что военкор", – сообщил Николай.

Он рассказал, что Поддубный был весь в крови, вся его одежда была разорвана в клочья, его спина обгорела, а кожа слезала лоскутами. Чтобы военкор не терял сознания, Рыльский разговаривал с ним, задавал вопросы, заставлял его петь.

Он добавил, что сперва хотел завезти его в больницу в селе Большом Солдатском. По пути он позвонил 112, сказал, что везет раненого. Однако в больнице никого не было. На Льговском кольце мужчина передал раненого волонтерам.

От родителей самого Рыльского нет никаких вестей с 6 августа.

Накануне военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Поддубный был спасен в Курской области местным жителем. Медик-доброволец с позывным Дед рассказал журналисту, что мужчина привез Поддубного на промежуточный пункт оказания помощи раненым.

Медик уточнил, что даже не знал о том, что пострадавший – известный военкор. В пункте приема раненых Поддубному сделали укол и направили в областную больницу.

Тяжелые ранения журналист получил во время атки ВСУ на Курскую область 7 августа. По словам Коца, в момент атаки съемочная группа военкора ехала за машиной Поддубного. Они увидели, как над автомобилем журналиста произошел взрыв от дрона, его машина покатилась в кювет, а в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Военкор предположил, что Поддубный мог выпасть из транспорта, пока тот переворачивался, а люди его просто не заметили.



После госпитализации военкор ВГТРК пришел в сознание в курской больнице. На следующий день его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Известно, что повреждений головного мозга у журналиста нет, однако он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. При этом у военкора преобладает ожоговое повреждение.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

