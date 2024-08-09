Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после удара дрона

Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после того, как его автомобиль был обстрелян украинским дроном. На опубликованных кадрах, снятых на видеорегистратор в автомобиле, видно, как журналист выходит весь в крови на проезжую часть, еле передвигаясь, чтобы попросить помощи.

"Живой?" – спрашивает военкора водитель.

После этого военкор узнал у мужчины, подбросит ли его тот до больницы.

Тяжелые ранения Поддубный получил в результате атаки ВСУ на Курскую область 7 августа. Как рассказал военкор Александр Коц, в момент обстрела съемочная группа журналиста ехала за его машиной. После они обнаружили, что над автомобилем Поддубного произошел взрыв, в связи с чем его машина улетела в кювет. В кунге также воспламенился дополнительный бак для дизеля. Коц предположил, что военкор мог выпасть из машины.

По словам Коца, один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь. По словам мужчины, журналист был весь в крови. Чтобы военкор не терял сознания, он разговаривал с ним, задавал вопросы, заставлял его петь.

В пункте приема раненых Поддубному сделали укол и направили в областную больницу, где он пришел в сознание. На следующий день его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Директор московского медучреждения сообщил, что повреждений головного мозга у журналиста не выявили, однако он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. При этом у военкора преобладает ожоговое повреждение. Окончательный диагноз будет озвучен позже.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

