ВГТРК: раненый военкор Поддубный находился в сознании по пути в больницу

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Тяжелораненый в Курской области военкор Евгений Поддубный находился в сознании по пути в больницу и всю дорогу разговаривал. Об этом сообщили в ВГТРК со ссылкой на одного из добровольцев, который участвовал к транспортировке журналиста к медикам.

"Вел себя конкретно по-мужски. Никаких криков. Все, что попросил, – связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо", – поделился доброволец.

Поддубный получил тяжелые ранения в связи с атакой украинского дрона, которая произошла в Курской области 7 августа. Его доставили в местную больницу, где он пришел в сознание.

На следующий день военкора доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В результате директор больницы оценил состояние пострадавшего как тяжелое, однако при этом стабильное. Он также уточнил, что Поддубный дышит самостоятельно и находится в сознании, а повреждений головного мозга у него не выявлено.

Окончательный диагноз директор больницы пообещал озвучить после результатов обследований офтальмологов и оториноларингологов, так как у военкора обнаружили много мелких травм. Но, как он утверждает, у Поддубного преобладает ожоговое повреждение.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Сейчас СК РФ принимает меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности тех, кто причастен к покушению на военкора.

