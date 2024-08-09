Врач рассказал о состоянии военкора Поддубного

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, раненного в Курской области в результате атаки ВСУ, остается тяжелым, но стабильным, сообщил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Он отметил, что существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками нет. В то же время его стабильное состояние внушает оптимизм, добавил Петриков.

По его словам, медики пока не берутся делать прогнозы, поскольку это ранний период тяжелых травм.

"Идет постоянное лечение, интенсивная терапия, и мы оцениваем состояние в течение каждых суток и, соответственно, день за днем идем. Поэтому, к сожалению, сейчас невозможно дать какие-то долгосрочные прогнозы. Но мы надеемся, что они будут хорошими и прикладываем все усилия", – сказал врач.

Он также рассказал, что в больницу поступил еще один пострадавший, он тоже в тяжелом состоянии.

Тяжелые ранения журналист получил во время атки ВСУ на Курскую область 7 августа. По словам военкора Александра Коца, в момент атаки съемочная группа Поддубного ехала за его машиной. Они увидели, как над автомобилем журналиста произошел взрыв от дрона, его машина покатилась в кювет, а в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Военкор предположил, что Поддубный мог выпасть из транспорта, пока тот переворачивался, а люди его просто не заметили.



После госпитализации военкор ВГТРК пришел в сознание в курской больнице. На следующий день его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Известно, что повреждений головного мозга у журналиста нет, однако он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. При этом у военкора преобладает ожоговое повреждение.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

