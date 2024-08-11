Военкор Евгений Поддубный рассказал о своем самочувствии

Появились новости о состоянии здоровья военкора Евгения Поддубного.

Журналист рассказал, что не только получил многочисленные ожоги. Он также был контужен, поэтому почти не помнит события последних дней и плохо себя чувствует.

Поддубный в среду получил тяжелые ранения в Курской области – во время работы его машину атаковал украинский дрон. Сейчас военкор находится в отделении реанимации института Склифосовского.

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