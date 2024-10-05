Военкор Поддубный получит звание почетного гражданина Белгородской области

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Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному будет присвоено звание почетного гражданина Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В этот день я хотел бы сказать о том, что начинаем процедуру присвоения звания почетного гражданина Белгородской области Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждем тебя дома", – рассказал глава области в публикации.

7 августа военкор ВГТРК получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в Курской области. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь.

На следующий день он был доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

13 сентября Поддубного выписали из больницы. Журналист поблагодарил лечивших его врачей Курской больницы и НИИ Склифосовского, отметив, что он быстро восстановился благодаря "специалистам с большой буквы".

30 сентября Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Сам военкор назвал присуждение ему этого звания огромной честью и великой ответственностью.