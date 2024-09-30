Песков заявил, что ВСУ специально преследуют российских военкоров

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно преследуют военных корреспондентов российских изданий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что военкоры выполняют свои обязанности "в условиях повышенной опасности", становясь при этом "объектами преднамеренных попыток уничтожения".

"В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально", – отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что военкор "Известий" Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Медики диагностировали у журналиста осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.

Комментируя произошедшее, Песков пожелал ему скорейшего выздоровления. Вместе с тем он обратился ко всем российским журналистам с призывом оставаться максимально аккуратными и осторожными.

Серьезное ранение до этого также получил военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Это произошло 7 августа в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь.

На следующий день с помощью вертолета его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи не обнаружили у него повреждений головного мозга. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

13 сентября военкора выписали из больницы. Журналист поблагодарил лечивших его врачей Курской больницы и НИИ Склифосовского. По его словам, у него получилось быстро восстановиться после ранения благодаря "специалистам с большой буквы".

Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России. Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.