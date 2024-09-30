Военкор Поддубный назвал честью получение звания Героя России

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Военкор ВГТРК Евгений Поддубный назвал в эфире телеканала "Россия 24" присуждение ему звания Героя России огромной честью и великой ответственностью.

По словам Поддубного, для него присуждение подобного звания является особым поводом, который позволит напомнить о подвигах, приближающих страну к победе. Он объяснил, что их совершают не только военнослужащие, но и гражданские, врачи, волонтеры, строители, военные репортеры и работающие в госучреждениях чиновники.

Военкор также отметил военных операторов, инженеров, водителей, специалистов связи и редакторов. Он уточнил, что эти журналисты тоже находятся в зоне боевых действий, однако многие из них остаются за кадром.

"Это очень серьезная патриотическая сила. Это люди, которые душой, сердцем переживают за Отечество, молятся за него, а также за людей. Я бы очень хотел, чтобы это все понимали", – подчеркнул Поддубный.

30 сентября Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

7 августа военкор ВГТРК получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в Курской области. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь.

На следующий день он был доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

13 сентября Поддубного выписали из больницы. Журналист поблагодарил лечивших его врачей Курской больницы и НИИ Склифосовского, отметив, что он быстро восстановился благодаря "специалистам с большой буквы".

