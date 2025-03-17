Отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована на 18 марта

Фото: nasa.gov

Отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом от Международной космической станции (МКС) намечена на 18 марта. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На корабле находятся астронавты NASA Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Уилмор, а также космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов. Они совершили долгосрочную научную экспедицию на борту орбитальной лаборатории и вернут на Землю срочные результаты исследований.

Учитывая благоприятные погодные условия, в NASA и SpaceX запланировали более ранее возвращение миссии Crew-9, говорится в сообщении.

Как уточнили в NASA, отстыковка корабля запланирована на 09:05 по московскому времени, приводнение у побережья Флориды – на 01:57 по московскому времени 19 марта.

Между тем владелец SpaceX Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов NASA Уилмора и Уильямс, которые поблагодарили администрацию президента США Дональда Трампа за помощь в их возвращении на Землю. В социальной сети X миллиардер опубликовал видео с астронавтами и сопроводил его эмодзи в виде сердечек и ракет, сообщает RT.

Корабль Crew Dragon стартовал к МКС в конце сентября прошлого года. Он отправился со стартового комплекса площадки 40 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ранее к МКС пристыковался космический корабль Crew Dragon с экипажем из космонавта "Роскосмоса" Кирилла Пескова, астронавта JAXA Такуи Ониси и астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс.

Путь от стартовой площадки до МКС занял около 28 часов. Позже экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС, положив начало долгосрочной исследовательской миссии.