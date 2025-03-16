16 марта, 09:46Наука
Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС
Фото: roscosmos.ru
Экипаж космического корабля Crew Dragon, в составе которого российский космонавт Кирилл Песков, перешел на борт Международной космической станции (МКС).
"Члены команды SpaceX присоединились к команде МКС Exp 72 <...> в 00:35 по восточному времени (8:35 по московскому времени. – Прим. ред.) в воскресенье, положив начало долгосрочной исследовательской миссии", – говорится в аккаунте МКС в соцсети X.
Корабль пристыковался к станции 16 марта в 07:04 по московскому времени. Путь от стартовой площадки до МКС занял около 28 часов. В составе экипажа Crew-10, помимо космонавта "Роскосмоса" Кирилла Пескова, астронавт JAXA Такуя Онисиуже и астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс.
Ожидается, что в скором времени МКС на этом же корабле покинут российский космонавт Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
Изначально запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию планировался в ночь на 13 марта. Однако затем NASA отменило запуск менее чем за час до старта после того, как специалисты выявили неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9.
В конечном итоге Crew Dragon стартовал к МКС в ночь на 15 марта. Запуск аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел штатно.
Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым стартовал с Космического центра NASA