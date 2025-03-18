Космонавт Волков: особых последствий для застрявших на МКС астронавтов не будет

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Специфических последствий долгого пребывания американских астронавтов на МКС не будет. Об этом сообщает RT со ссылкой на летчика-космонавта Героя России Сергея Волкова.

Он назвал ситуацию с Барри Уилмором и Сунитой Уильямс внештатной. С другой стороны, подчеркнул космонавт, это был тестовый полет, поэтому к подобной обстановке нужно было быть готовыми.

"Где-то на втором, третьем, десятом плане эта ситуация просматривалась, об этом думали. В любом случае система очень устойчивая. В плане жизни на МКС – там есть запасы еды и других средств, которые позволили им не просто пожить, но и поработать на станции", – подчеркнул Волков.

Он добавил, что астронавты возвращаются живыми, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Уилмор и Уильямс 5 июня прошлого года отправились в космос в рамках первого пилотируемого запуска корабля Starliner к МКС компании Boeing. Позже стало известно, что астронавты застряли на орбите почти на 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. Тогда в NASA обещали отправить астронавтов с МКС в феврале 2025 года.

Астронавты должны вернуться на Землю 19 марта, в среду, на космическом корабле Crew Dragon вместе с коллегами Ником Хейгом и Александром Горбуновым. Во вторник, 18 марта, аппарат успешно отстыковался. Он должен приводниться у побережья штата Флорида.

