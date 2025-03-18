Корабль Crew Dragon с россиянином Горбуновым отстыковался от МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка произошла в 08:06 по московскому времени. Корабль должен приводниться у побережья штата Флорида после 18 марта. Кроме Горбунова, на Crew Dragon находятся астронавты NASA Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Ранее сообщалось, что корабль с россиянином Горбуновым вернется в 01:57 по московскому времени 19 марта. Миссия Crew-9 доставит на Землю срочные результаты исследований.

Корабль Crew Dragon стартовал к МКС в конце сентября прошлого года. Он отправился со стартового комплекса площадки 40 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

В воскресенье, 16 марта, к МКС пристыковался космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 в составе космонавта "Роскосмоса" Кирилла Пескова, астронавта JAXA Такуи Ониси и астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс.

Путь от стартовой площадки до МКС занял около 28 часов. Позже экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС, положив начало долгосрочной исследовательской миссии.